Зампред КНР высказался за устойчивое развитие отношений с США при Трампе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече в Вашингтоне с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил о готовности Китая развивать устойчивые отношения между двумя странами, сообщило агентство "Синьхуа".

Пекин готов работать с Вашингтоном, чтобы реализовать "важный консенсус, достигнутый между председателем Си Цзиньпином и избранным президентом Трампом", включая "содействие стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", сказал Хань Чжэн.

Он добавил, что "несмотря на существование разногласий и трений, у двух стран есть широкий спектр общих интересов и возможностей для сотрудничества".

Телеканал CBS со ссылкой на команду Трампа сообщил, что стороны в ходе встречи обсудили ряд тем, "в том числе фентанил, сбалансирование торговли и региональную стабильность".

Ранее МИД КНР сообщил, что Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа".