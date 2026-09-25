CNN сообщил о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает CNN со ссылкой на источники.

"Дмитриев встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине", - информировал телеканал.

Ранее в СМИ появилась информация, что в четверг в США может пройти трехсторонняя встреча России, Украины и США, однако представитель Дмитриева сообщил об отсутствии таких планов.