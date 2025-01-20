Трамп прибыл в Капитолий, где принесет присягу в должности президента

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий. Трансляцию церемонии ведут американские телеканалы.

В сопровождении приглашенных Трамп прошел в один из залов Капитолия, ведущий церемонии приветствовал избранного президента и лиц, которым Трамп предложил войти в состав его администрации.

В 12:00 по восточному времени (20:00 мск) Трамп будет приведен к присяге и выступит с инаугурационной речью, в которой назовет цели его администрации на ближайшие четыре года.

После инаугурационной речи Трампа ушедший президент Джо Байден в соответствии с традицией, как ожидается, покинет церемонию на вертолете.

Затем Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов. В частности, Трамп заявлял о планах в первый же день на посту главы государства подписать серию указов, регулирующих различные сферы - от безопасности границ до добычи нефти и газа.