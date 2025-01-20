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Трамп с супругой прибыли в Белый дом на чаепитие с четой Байденов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в понедельник в Белый дом на чаепитие, которое в их честь дают уходящий президент Джо Байден с супругой Джилл. Трансляцию ведут американские телеканалы.

Чета Байденов встретила Трампов на ступеньках Белого дома. После краткой фотосессии все четверо прошли внутрь здания.

Церемония чаепития, которую дает уходящий президент избранному перед инаугурацией, является традиционной.

Из Белого дома чета Байденов и чета Трампов в автомобильном кортеже проедут к зданию Конгресса на Капитолийском холме, где церемония приведения Трампа к присяге продолжится.

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