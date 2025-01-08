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Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала

Глава МИД Панамы исключил обсуждение суверенитета Панамского канала
Фото: Jordan Tovin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Панама не намерена обсуждать вопрос о суверенитете Панамского канала, заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.

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"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению (...). Наш канал призван служить человечеству и его торговле. Это одна из величайших ценностей, которую мы предлагаем миру: гарантировать международному сообществу неучастие ни в каком конфликте", - цитирует CNN заявление министра на пресс-конференции.

Дипломат добавил: "Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамцы, и так будет всегда".

Он сделал это заявление после того, как избранный президент США Дональд Трамп накануне сообщил журналистам, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.

Панама Панамский канал Дональд Трамп
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