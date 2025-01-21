Председатель КНР намерен вместе с Россией защищать права этих двух стран в СБ ООН

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китай и Россия будут отстаивать центральную роль ООН на международной арене и свои права в качестве постоянных членов Совбеза этой организации, заявил на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин.

"Будем вместе с российскими коллегами в этом контексте поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России в качестве стран-учредителей ООН и постоянных членов Совбеза", - сказал он.

"Стороны плотно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных площадок, что приносит больше позитивной энергии реформированию и совершенствованию системы глобального управления", - добавил китайский лидер.