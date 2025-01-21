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Словацкая парламентская оппозиция не отказывается от идеи голосования о доверии кабмину

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Словацкая оппозиция вновь намерена собрать подписи, необходимые для еще одного заседания Национального собрания (парламента Словакии), на котором прошло бы голосование о доверии правительству Роберта Фицо.

По сообщению словацких СМИ, во вторник депутаты по инициативе оппозиции начали прения по вопросу о возможности голосования о доверии правительству. Однако правящая коалиция настаивала на том, чтобы вести заседание в закрытом режиме, против чего выступили представители оппозиции - в итоге оппозиция сняла с повестки дня эту тему, а парламентарии ото всех оппозиционных партий покинули зал заседаний.

"Насколько я помню, в истории словацкого парламента никогда не было такого, чтобы правящая коалиция срывала заседание по голосованию о недоверии правительству, чтобы скрыть от общественности обсуждение их собственных неудач. Вероятно, они боялись этого обсуждения и не хотели, чтобы люди это увидели", - прокомментировал ситуацию председатель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

Между тем, Фицо заявил, что цель оппозиции состоит в том, чтобы организовать в стране "майдан" и добиться проведения досрочных выборов. При этом он сослался на содержание доклада Словацкой информационной службы (разведслужба страны), который конфиденциально был представлен депутатам.

"Я не могу раскрыть содержание доклада, но со всей серьезностью могу сказать, что оппозиция готовится к "майдану", - отметил Фицо.

Ранее пресс-секретарь Словацкой информационной службы Катарина Немова сообщила, что эта спецслужба располагает заслуживающей доверия информацией о том, что в отношении властей Словакии проводится организованная операция, направленная на дестабилизацию ситуации в стране.

"Из-за серьезности содержания и степени секретности данных предоставить более подробную информацию общественности не представляется возможным", - отметила Немова.

Словакия
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