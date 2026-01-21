Поиск

Международный туризм вырос в 2025 году на 4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Число международных туристических прибытий в 2025 году составило 1,52 млрд, это на 4% больше, чем за 2024 год, сообщает Туристская организация ООН (UN Tourism).

"В 2025 году туристы совершили 1,52 млрд международных турпоездок, это на 4% или на 60 млн больше, чем годом ранее. Эти цифры отражают возвращение к доковидным трендам роста - с 2009 по 2019 годы международный туризм ежегодно рос на 5%. Такой результат связан с восстановлением туризма в странах Азии и Тихоокеанского региона, расширением авиасообщения и упрощением визовых режимов. Свою роль сыграли также высокие показатели наиболее значимых рынков-поставщиков туристов", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН по туризму Шейха Альнувайс заявила, что спрос на поездки оставался высоким на протяжении всего 2025 года, несмотря на высокую инфляцию в сфере туристических услуг и неопределенность, связанную с геополитической напряженностью.

В UN Tourism ожидают сохранения динамики роста международного туризма в 2026 году, если мировая экономика останется стабильной.

По данным организации, Европа в 2025 году приняла 793 млн иностранных туристов, что на 4% больше, чем в 2024 году, и на 6% больше, чем в 2019 году. Число прибытий в Азию и Тихоокеанский регион (331 млн) выросло на 6% в прошлом году, но все еще на 9% ниже уровня 2019 года, поскольку регион продолжает восстанавливаться.

Америка зафиксировала рост на 1% в прошлом году, приняв 218 млн туристов. При этом результаты по субрегионам были неоднозначными. После сильного первого полугодия 2025 года в регионе наблюдалось небольшое снижение в третьем и четвертом кварталах, отчасти из-за слабых результатов в Соединенных Штатах. Южная Америка (+7%) и Центральная Америка (+5%) лидируют по результатам среди субрегионов.

На Ближнем Востоке в 2025 году зафиксирован рост на 3% и на 39% по сравнению с доковидным уровнем, что является лучшим результатом по сравнению с 2019 годом. Регион практически достиг отметки в 100 млн иностранных туристов в 2025 году.

В Африке, принявшей 81 млн туристов, в 2025 году наблюдался рост числа прибытий на 8%, особенно сильные результаты были отмечены в Северной Африке (+11%).

Среди стран, где быстрее всего рос въездной турпоток в 2025 году, по данным UN Tourism, - Бразилия (+37%), Египет (+20%), Марокко (+14%) и Сейшельские острова (+13%).

Марокко ООН UN Tourism Египет Бразилия Сейшельские острова Шейха Альнувайс
