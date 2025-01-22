В МИД Китая заявили, что КНР не нарушает правовой режим Панамского канала

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МИД КНР заявили, что Пекин соблюдает международно-правовой режим Панамского канала и не вмешивается в его регулирование, сообщают в среду официальные китайские СМИ.

"Китай всегда уважал суверенитет Панамы над Панамским каналом, и мы признаем нейтралитет этого водного пути", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

"Китай не участвовал в контроле над Панамским каналом и никогда не вмешивался в эти дела", - добавила Мао Нин.

МИД КНР также выразил согласие с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, который ранее заверил, что канал находится и останется под контролем Панамы.

"Руководство никакой другой страны мира не вмешивается в работу нашей администрации", - отмечал панамский президент.

В понедельник в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом и США восстановят над ним контроль. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Ранее о существовании этой проблемы говорил госсекретарь США Марко Рубио. "Китайские компании контролируют портовую инфраструктуру по обе стороны канала", - заявлял он на слушаниях в американском Сенате.