Поиск

В МИД Китая заявили, что КНР не нарушает правовой режим Панамского канала

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МИД КНР заявили, что Пекин соблюдает международно-правовой режим Панамского канала и не вмешивается в его регулирование, сообщают в среду официальные китайские СМИ.

"Китай всегда уважал суверенитет Панамы над Панамским каналом, и мы признаем нейтралитет этого водного пути", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

"Китай не участвовал в контроле над Панамским каналом и никогда не вмешивался в эти дела", - добавила Мао Нин.

МИД КНР также выразил согласие с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, который ранее заверил, что канал находится и останется под контролем Панамы.

"Руководство никакой другой страны мира не вмешивается в работу нашей администрации", - отмечал панамский президент.

В понедельник в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом и США восстановят над ним контроль. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Ранее о существовании этой проблемы говорил госсекретарь США Марко Рубио. "Китайские компании контролируют портовую инфраструктуру по обе стороны канала", - заявлял он на слушаниях в американском Сенате.

Китай США Панама Дональд Трамп Панамский канал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Смена власти в Сирии

Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии

Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

Все месседжи Трампа об одном: лучше делайте, как я сказал!

Все месседжи Трампа об одном: лучше делайте, как я сказал!

Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

В ЕС и Великобритании готовы к ответным шагам в случае повышения Трампом пошлин

Уолл-стрит выросла во вторник

Уолл-стрит выросла во вторник

Что случилось этой ночью: среда, 22 января

Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным

Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным

Пять человек спасены при пожаре в Москве

Что произошло за день: вторник, 21 января

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе276 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии148 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });