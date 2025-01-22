Британские ВМС проследят за российским исследовательским судном "Янтарь"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Британские ВМС направили два корабля, чтобы наблюдать за движением российского океанографического исследовательского судна "Янтарь" в водах около Британии, заявил в Палате общин министр обороны Джон Хили.

""Янтарь" вошел в понедельник в исключительную экономическую зону Соединенного Королевства в 83 км от британского побережья (...) В последние два дня ВМС отрядили фрегат HMS Somerset и сторожевой корабль HMS Tyne, чтобы каждую минуту следить за судном в наших водах", - говорится в его заявлении для депутатов.

Министр отметил, что изменил правила действий на море для моряков с целью позволить кораблям следовать ближе к "Янтарю".

"К данному моменту судно соблюдало международные правила навигации", - уточнил Хили.

По его утверждениям, "Янтарь" собирает разведданные и составляет карту подводной инфраструктуры Великобритании. К настоящему времени судно миновало исключительную экономическую зону и находится в Северном море.

Хили добавил, что это второй раз, когда за последние месяцы "Янтарь" заходил в британскую исключительную экономическую зону. Ранее подобное произошло в ноябре, британские военные тогда также наблюдали за судном, сказал глава Минобороны.