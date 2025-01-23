Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Pемлетрясение магнитудой 5,8 произошло на восточном побережье острова Панаон на Филиппинах, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 02:40 мск в четверг землетрясения находился примерно в 37 км к северо западу от города Суригао на севере острова Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 9 км.