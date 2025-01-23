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На Филиппинах зафиксировали второе за ночь землетрясение

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На Филиппинах подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован также в западной части острова Минданао в 06:41 по Москве, сообщил Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 107 км севернее города Замбоанга, расположенного на юго-западной оконечности Минданао.

По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По ее данным очаг сейсмособытия находился на глубине 10 км, при этом эпицентр находился в акватории моря Сулу недалеко от побережья острова.

Ранее ночью российские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,8 на восточном побережье острова Панаон на Филиппинах. Его зафиксировали в 02:40 по Москве, эпицентр землетрясения находился примерно в 37 км к северо западу от города Суригао на севере острова Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 9 км.

Филиппины Минданао Панаон Суригао
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