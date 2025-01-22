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Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области решил отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после заседания штаба.

"Исходя из обстановки, приняли решение об отселении села Терезовка Шебекинского округа", - сообщил он в видеообращении и уточнил, к кому обращаться с вопросами..

Также штаб принял решение о частичной компенсации затрат на аренду жилья для жителей нескольких населенных пунктов Белгородского района. Порядок предоставления компенсаций будет оглашен 27 января.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район Терезовка Шебекинский округ
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