Пентагон направляет на южную границу США военных, вертолеты и силы разведки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США в рамках объявленных президентом Дональдом Трампом мер против въезда нелегалов в страну направляют на границу с Мексикой дополнительные силы, сообщил и.о. главы Пентагона Роберт Сейлссес.

"Министерство обороны начнет усиление на юго-западной границе, дополнительно дислоцируют там 1,5 тыс. военнослужащих, а также вертолеты с экипажами и аналитиков разведки для поддержки мер по обнаружению и мониторингу", - говорится в заявлении Сейлесса, опубликованном на сайте Пентагона.

По его словам, таким образом присутствие наземных сил на границе будет увеличено на 60% с момента вступления Трампа в должность.

Прежде, по данным СМИ, на границе были дислоцированы 2,5 тыс. военных.

Пентагон также предоставит авиацию для депортации более 5 тыс. нелегальных мигрантов, а для пресечения их потока и незаконной торговли окажет помощь в строительстве временных и постоянных физических барьеров.

В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ написала, что Трамп намерен отправить на границу с Мексикой дополнительно 10 тыс. военнослужащих.

В среду CNN со ссылкой на источники сообщил, что на американо-мексиканской границе также развернуты 4,5 тыс. бойцов нацгвардии.

Трамп в ночь на четверг "подписал исполнительный указ, который приостанавливает въезд иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", - информировал Белый дом.

21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.