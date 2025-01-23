Трамп назначил новым послом США в Евросоюзе экс-гендиректора сети фастфуда

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил бывшего генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's Эндрю Пуцдера послом в Евросоюзе.

"За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых затруднений, позволив ей выжить, стать финансово обеспеченной и расти", - написал Трамп в своей соцсети The Truth.

Американский президент назвал Пуцдера "успешным юристом, бизнесменом, экономическим обозревателем и писателем".

"Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", - отметил он.

Во время первого президентского срока Трампа в 2017 году Пуцдер был выдвинут на пост министра труда, но снял свою кандидатуру из-за обвинений в насилии со стороны бывшей супруги.