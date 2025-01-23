Пашинян предполагает, что парламент Армении примет закон о вступлении в ЕС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает весьма вероятным принятие парламентом страны законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз.

"Была инициатива гражданского общества, наше правительство одобрило этот законопроект, и существует высокая вероятность того, что наш парламент примет его. Это будет означать, что мы начинаем процесс интеграции с Европейским союзом", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает госинформагентство "Арменпресс".

Кроме того, он выразил надежду на скорейшее завершение переговоров по либерализации визового режима между Арменией и ЕС и подписание соответствующего соглашения.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.