США попробуют дипломатический подход с Ираном, прежде чем усиливать давление

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новая администрация США хочет прибегнуть к дипломатии по отношению к Ирану, прежде чем наращивать давление на Тегеран, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп собирается поручить спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу заняться проблемами Вашингтона с Ираном, что свидетельствует о желании президента попробовать с дипломатией прежде, чем усилить давление на Тегеран, заявили лица, знакомые с ситуацией", - информирует издание.

Переходная команда Трампа ранее предлагала разные меры в рамках кампании "максимального давления" на иранские власти, включая новые санкции и ужесточение нынешних ограничений. Но Трамп и его советники затем говорили о желании избежать разрастания конфронтации с Ираном. Некоторые подчиненные Трампа говорили своим иностранным коллегам и дипломатам, что по их ожиданиям, Уиткофф проверит, может ли дипломатия ослабить напряженность между США и Ираном.

FT уточняет, что предметом основного внимания Уиткоффа, тем не менее, останется соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. При этом необычно, что спецпредставитель может взять на себя ответственность и за конфликт вокруг сектора Газа, и за американо-иранские отношения, утверждает газета.

Вместе с тем, поясняют собеседники газеты, подход Трампа к Ирану и круг обязанностей Уиткоффа еще точно не определены.

В окружении Трампа существуют разные мнения о действиях в отношении Ирана. Так, Майкл ДиМино, бывший сотрудник ЦРУ и теперь ответственный за ближневосточную политику в Пентагоне, призывал к сдержанности с Тегераном. Элбридж Колби, кандидат на пост заместителя главы Минобороны, предостерегал от любых силовых акций против Ирана. В то же время госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц занимают более жесткую позицию.

Ядерная сделка

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Пришедший в Белый дом Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.

Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выразил готовность вернуться в СВПД, однако все попытки за время его пребывания в Белом доме вдохнуть в ядерную сделку новую жизнь не увенчались успехом.

Позднее в декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа сообщала, что политик обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Газета отмечала, что под конец своего первого президентского срока Трамп уже думал над превентивными ударами по Ирану после того, как международные инспекторы отчитались о росте объемов расщепляющих веществ у Тегерана. Впоследствии, уже экс-президент Трамп отрицал, что всерьез размышлял над вариантом с ударами.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран всегда был готов на переговоры на тему иранской ядерной программы, поскольку она носит мирный характер.