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США попробуют дипломатический подход с Ираном, прежде чем усиливать давление

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новая администрация США хочет прибегнуть к дипломатии по отношению к Ирану, прежде чем наращивать давление на Тегеран, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп собирается поручить спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу заняться проблемами Вашингтона с Ираном, что свидетельствует о желании президента попробовать с дипломатией прежде, чем усилить давление на Тегеран, заявили лица, знакомые с ситуацией", - информирует издание.

Переходная команда Трампа ранее предлагала разные меры в рамках кампании "максимального давления" на иранские власти, включая новые санкции и ужесточение нынешних ограничений. Но Трамп и его советники затем говорили о желании избежать разрастания конфронтации с Ираном. Некоторые подчиненные Трампа говорили своим иностранным коллегам и дипломатам, что по их ожиданиям, Уиткофф проверит, может ли дипломатия ослабить напряженность между США и Ираном.

FT уточняет, что предметом основного внимания Уиткоффа, тем не менее, останется соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. При этом необычно, что спецпредставитель может взять на себя ответственность и за конфликт вокруг сектора Газа, и за американо-иранские отношения, утверждает газета.

Вместе с тем, поясняют собеседники газеты, подход Трампа к Ирану и круг обязанностей Уиткоффа еще точно не определены.

В окружении Трампа существуют разные мнения о действиях в отношении Ирана. Так, Майкл ДиМино, бывший сотрудник ЦРУ и теперь ответственный за ближневосточную политику в Пентагоне, призывал к сдержанности с Тегераном. Элбридж Колби, кандидат на пост заместителя главы Минобороны, предостерегал от любых силовых акций против Ирана. В то же время госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц занимают более жесткую позицию.

Ядерная сделка

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Пришедший в Белый дом Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.

Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выразил готовность вернуться в СВПД, однако все попытки за время его пребывания в Белом доме вдохнуть в ядерную сделку новую жизнь не увенчались успехом.

Позднее в декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа сообщала, что политик обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Газета отмечала, что под конец своего первого президентского срока Трамп уже думал над превентивными ударами по Ирану после того, как международные инспекторы отчитались о росте объемов расщепляющих веществ у Тегерана. Впоследствии, уже экс-президент Трамп отрицал, что всерьез размышлял над вариантом с ударами.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран всегда был готов на переговоры на тему иранской ядерной программы, поскольку она носит мирный характер.

Джо Байден Дональд Трамп Иран США
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