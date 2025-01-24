В Белом доме сообщили о сотнях высланных из США нелегалов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к процессу депортации нелегальных иммигрантов.

"Администрация Трампа депортировала на военно-воздушных судах сотни нелегальных иммигрантов", - написала Ливитт в соцсети Х.

Кроме того, она сообщила, что с момента прихода Трампа к власти американские стражи порядка задержали 538 нелегалов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.