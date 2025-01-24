Поиск

В Белом доме сообщили о сотнях высланных из США нелегалов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к процессу депортации нелегальных иммигрантов.

В миреПентагон направляет на южную границу США военных, вертолеты и силы разведкиПентагон направляет на южную границу США военных, вертолеты и силы разведкиЧитать подробнее

"Администрация Трампа депортировала на военно-воздушных судах сотни нелегальных иммигрантов", - написала Ливитт в соцсети Х.

Кроме того, она сообщила, что с момента прихода Трампа к власти американские стражи порядка задержали 538 нелегалов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко помиловал еще несколько осужденных за экстремистскую деятельность

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней
Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Эстонии запретили полеты дронов близ границы с Россией

Трамп предпочел бы не вводить пошлины на китайский импорт

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе286 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });