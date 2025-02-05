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Лавров считает, что США готовы обсуждать проблематику вопроса НАТО-Украина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО, считает, что они говорят о готовности Вашингтона обсуждать этот вопрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины в среду, Лавров подчеркнул, что первопричина кризиса заключается в "многолетнем стремлении и практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на территории Украины, втягивании ее в НАТО".

"Мы об этом говорили неоднократно, предупреждали, требовали от НАТО, чтобы мы увидели выполнение обязательств не расширяться на восток - все тщетно. И вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО", - сказал он.

"Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что "именно Соединенные Штаты будут принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева".

МИД РФ Сергей Лавров США НАТО Украина Дональд Трамп
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