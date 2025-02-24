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У православных христиан началась Масленица

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник по православному календарю начинается Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица.

Обычай праздновать Масленицу берет начало еще с языческих времен, тогда она знаменовала проводы зимы и начало весны. Позже, с приходом христианства, Масленица стала своего рода подготовкой к Великому посту: с сегодняшнего дня у верующих принято отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

На Руси Масленица всегда считалась веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить "в горькой беде и худо кончит". Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

В Европе и Америке неделя перед постом является порой карнавалов - самые известные из них, пожалуй, венецианский и бразильский.

Масленица Православие
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