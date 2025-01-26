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Пхеньян заявил о необходимости жестких мер в ответ на провокационную политику США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Наращивание Соединенными Штатами и Южной Кореей военной активности на Корейском полуострове и регионе в целом требует жестких ответных мер, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) в воскресенье.

"В последние дни США и Южная Корея, совершая одну за другой тревожные военные провокации против КНДР, добавляют градус опасности к нестабильной обстановке безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - отмечает министерство, ссылаясь на регулярное проведение Вашингтоном и Сеулом региональных военных учений, а также продажу Южной Корее американских вооружений.

"Реалии подчеркивают: поскольку США отвергают суверенитет и интересы безопасности КНДР, нужно противостоять США только сверхжесткими мерами", - подчеркнул МИД, добавив, что "это наилучший выбор в противостоянии".

МИД КНДР заверил, что страна "будет принимать сверхмощные ответные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства, гарантировать мир и стабильность в регионе".

КНДР США Южная Корея АТР
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