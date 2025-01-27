Сенаторы-республиканцы призвали Трампа предоставить охрану его экс-помощникам из-за угрозы со стороны Ирана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Два сенатора-республиканца Том Коттон и Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа отменить решение о прекращении предоставления охраны бывшему советнику президента по нацбезопасности Джону Болтону, экс-госсекретарю Майку Помпео и экс-спецпредставителю США по Ирану Брайану Хуку.

"Я бы посоветовал президенту пересмотреть решение в отношении тех людей, которые стали мишенью Ирана", - заявил председатель комитета по разведке Коттон в эфире Fox News.

По его мнению, сохраняется угроза любому, кто причастен к удару американского беспилотника по командующему спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генералу Касему Сулеймани в 2020 году.

"Иран намерен отомстить всем этим людям", - сказал Коттон.

Сенатор Линдси Грэм также заявил о высоком уровне угрозы и сообщил, что в скором времени Сенат планирует провести брифинг по этому поводу и связаться с Белым домом.

"Во вторник отозвали охрану Помпео и Хука, которую, по некоторым данным, предоставлял Госдеп", - сообщило на прошлой неделе издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Кроме того, по словам источников NYT, за день до этого Трамп отозвал телохранителей у Болтона.

Помпео и Хук были причастны к авиаудару ВВС США в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года, в результате которого погиб Сулеймани.

"Трамп также остается под угрозой в связи с инцидентом, и его советники регулярно подчеркивали серьезность этой ситуации в период между двумя его президентскими сроками", - отмечает издание.

Охрану для Помпео, Хука и Болтона ранее выделял экс-президент США Джо Байден, поскольку, по данным разведки, уровень риска для них был очень высок. В августе 2023 года министерство юстиции США заочно обвинило члена КСИР Ирана в планировании убийства Болтона. Поступали сообщения об аналогичных угрозах и в адрес Помпео и Хука.