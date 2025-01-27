Трамп в разговоре с премьером Индии призвал нарастить закупки американского ВПК

Лидеры также обсудили вопросы безопасности в Европе и на Ближнем Востоке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в телефонном разговоре расширение и углубление сотрудничества, сообщили в понедельник в Белом доме.

Согласно администрации США, Трамп призвал индийские власти "увеличить закупки продукции американского ВПК" и указал на важность "продвижения к справедливым двусторонним торговым отношениям".

Кроме того, отмечается в сообщении, лидеры обсудили планы Моди посетить Соединенные Штаты. Дата возможного визита не приводится.

Президент США и премьер Индии также затронули ряд других вопросов, в том числе ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.