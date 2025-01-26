Руандийская армия при поддержке повстанцев наступает на востоке Демократической Республики Конго

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ожесточенные бои происходили в воскресенье вокруг города Гома, административного центра провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает France 24.

Со ссылкой на ООН телеканал сообщил, что после провала посреднических усилий под эгидой Анголы между ДРК и Руандой, повстанцы из группировки M23 и 3-4 тыс. руандийских солдат "почти полностью окружили" Гому с населением, насчитывающим миллион жителей и примерно столько же перемещенных лиц.

Информацию об интенсивных боях в десятке километров от Гомы и применении в течение дня тяжелого оружия, подтвердил корреспондент France 24 из столицы страны Киншасы. По сведениям ООН, аэропорт города, через который осуществлялись гуманитарные операции, закрыт. Поступают сообщения о первых погибших среди "голубых касок".

Совет Безопасности ООН срочно созван в связи с этими событиями, которые, по оценке организации, могут дестабилизировать весь регион.

ООН начала эвакуировать часть своего персонала из Гомы. США, Франция, Великобритания и Германия ранее призвали своих граждан покинуть город.

Накануне поздно вечером МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.