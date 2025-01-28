Блинкен напишет книгу о работе на посту госсекретаря США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен планирует написать книгу о своей работе в администрации экс-президента Джо Байдена и о международных кризисах, с которыми администрация столкнулась в период с 2021 по 2025 годы, сообщает во вторник Associated Press.

"В этой книге он предложит первый откровенный взгляд изнутри администрации на то, что действительно произошло перед вторжением РФ на Украину", - говорится в заявлении издательской группы Crown, которая заключила контракт с Блинкеном.

Также в книге бывший госсекретарь расскажет и об отношениях с Китаем, конфликте в секторе Газа и других кризисных ситуациях, с которыми столкнулась администрация Байдена.

О названии книги и возможной дате публикации пока не сообщается.