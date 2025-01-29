Госсекретарь США приветствовал продление ЕС санкций против России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции в отношении России, сообщает госдепартамент.

Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай", говорится в заявлении, распространенном госдепом.

Кроме того, американский госсекретарь и глава европейской дипломатии обсудили углубление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем по "общим приоритетам".

Ранее Каллас заявила, что в Евросоюзе работают над 16-м пакетом антироссийских санкций, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.