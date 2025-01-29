Президент Киргизии подписал указ о строительстве экологически чистого города

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о строительстве в республике экологически чистого города Кемин-Сити, сообщила его пресс-служба.

Город построят в Кеминском районе Чуйской области.

Указом правительству Киргизии поручается до 1 июня разработать и утвердить концепцию строительства экологически чистого города Кемин-Сити общей площадью 353,3 гектара, а также провести переговоры с инвесторами и подписать соответствующее инвестиционное соглашение.