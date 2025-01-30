В ООН соболезнуют близким погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В ООН выражают соболезнования близким жертв авиакатастрофы в США, заявил на брифинге пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы опечалены новостями о десятках людей, погибших в результате трагического столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над рекой Потомак в Вашингтоне", - сказал он.

"Мы в курсе сообщений о том, что, помимо американских граждан, на борту были граждане других стран, в том числе россияне", - добавил Дюжаррик.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военный вертолет Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, столкнулись при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак. Погибли все.