Рубио подтвердил требование Трампа к Европе о наращивании вклада в НАТО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по мнению президента Дональда Трампа, ряд европейских государств отказываются увеличивать взносы в НАТО.

"Позиция президента Трампа, как и других президентов в отношении НАТО в том, что многие наши союзники не делают достаточно для обеспечения собственной безопасности", - заявил он в интервью американской журналистке Мегин Келли.

При этом Рубио в качестве положительных примеров привел Польшу, Литву, Эстонию, Финляндию и заявил, что такие страны как "Франция, Германия с мощными экономиками, не платят достаточно на нужды собственной безопасности", поскольку полагаются на НАТО.

"А это уже не союз, а зависимость, а нам нужен НАТО, в котором мы являемся сильными и надежными союзниками", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что "это касается не только Европы, но и других районов мира, потенциально - Индо-Тихоокеанского региона".