Поиск

Рубио подтвердил требование Трампа к Европе о наращивании вклада в НАТО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по мнению президента Дональда Трампа, ряд европейских государств отказываются увеличивать взносы в НАТО.

"Позиция президента Трампа, как и других президентов в отношении НАТО в том, что многие наши союзники не делают достаточно для обеспечения собственной безопасности", - заявил он в интервью американской журналистке Мегин Келли.

При этом Рубио в качестве положительных примеров привел Польшу, Литву, Эстонию, Финляндию и заявил, что такие страны как "Франция, Германия с мощными экономиками, не платят достаточно на нужды собственной безопасности", поскольку полагаются на НАТО.

"А это уже не союз, а зависимость, а нам нужен НАТО, в котором мы являемся сильными и надежными союзниками", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что "это касается не только Европы, но и других районов мира, потенциально - Индо-Тихоокеанского региона".

Марко Рубио НАТО США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Что произошло за день: четверг, 30 января

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Свыше 10 фигуристов и тренеров считаются погибшими в авиакатастрофе в Вашингтоне

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Спасатели не ожидают найти выживших в столкновении самолета и вертолета в США

Спасатели не ожидают найти выживших в столкновении самолета и вертолета в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5784 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне19 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе304 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });