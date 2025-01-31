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В Узбекистане силовики арестовали 169 человек в рамках "антитеррористической зачистки"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана 27-31 января провела по всей стране масштабные мероприятия "Антитеррористическая зачистка", в рамках уголовных дел арестованы 169 человек, сообщает в пятницу пресс-центр СГБ.

"Проведено 946 специальных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки и выявлению лиц и преступных групп", - говорится в сообщении.

По данным СГБ, выявлено 418 лиц, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений и оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку в республике. В отношении них возбуждены уголовные дела. Пресечена деятельность 42 преступных групп. К административной ответственности привлечено 399 лиц. Задержано 109 разыскиваемых лиц.

"Из незаконного оборота изъято 80 единиц оружия и боеприпасов, 30 кг 337 г наркотических средств, 4521 единица сильнодействующих препаратов, 186 ножей, 22 дубинки, 17 кастетов", - отмечается в сообщении.

Реализация неотложных мер по стабилизации криминогенной обстановки будет продолжена, добавили в СГБ.

Узбекистан
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