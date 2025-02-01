Трамп не намерен покупать нефть у Венесуэлы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена выступает против покупки нефти у Венесуэлы.

"При Байдене они купили миллионы баррелей нефти у Венесуэлы (...). Я не допущу, чтобы повторялись эти глупости", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп напомнил, что в свой первый президентский срок придерживался жесткой политики по Венесуэле. "И я удивился, когда Байден согласился купить много венесуэльской нефти", - отметил президент США.

По его мнению, до этого решения "диктатору в Венесуэле почти пришел конец. А эти сделки вернули его к жизни".