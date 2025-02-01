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Венесуэла освободила шестерых ранее задержанных американцев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Шестеро американцев, задержанных в Венесуэле в последние месяцы, были освобождены венесуэльским правительством, сообщило агентство Associates Press (АР).

Освобождение стало результатом "многочасового пребывания в Венесуэле Ричарда Гренелла - спецпосланника президента (США - ИФ) Дональда Трампа". Его визит был сосредоточен на "усилиях Трампа по депортации венесуэльцев на родину, которая в настоящее время их не принимает, и на освобождении задержанных американцев", пишет АР.

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"Мы отправляемся домой с этими шестью американскими гражданами", - написал Гренелл в соцсети Х, сопроводив пост фотографией с освобожденными на борту самолета.

Чиновник добавил: "Они только что говорили с президентом Трампом и неустанно благодарили его".

Правительство Венесуэлы сообщило, что состоявшаяся встреча Мадуро и Гренелла прошла "в рамках взаимного уважения".

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Стороны обсудили вопросы освобождения американских граждан, миграции, экономических санкций в отношении Венесуэлы, целостности политической системы страны. По итогам переговоров было заявлено о "необходимости внесения изменений в отношения".

АР, комментируя результаты поездки Гренелла, отмечает, что "визит стал шоком для многих венесуэльцев", которые надеялись, что Трамп продолжит кампанию максимального давления, которую он проводил против Мадуро во время своего первого президентского срока.

Венесуэла американцы США Дональд Трамп Ричард Гренелл
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