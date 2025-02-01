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Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоялся 1 февраля", - сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал Пул Первого.

В сообщении отмечается, что Шариф поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

Как говорится в сообщении, "лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Белоруссией и Пакистаном, перспективы развития сотрудничества".

Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита премьера Пакистана в Белоруссию.

Белоруссия Пакистан Александр Лукашенко Шахбаз Шариф
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