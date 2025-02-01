Семь человек погибли при крушении самолета санавиации в Филадельфии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек стали жертвами падения самолета санитарной авиации на жилой массив в Филадельфии, сообщает в субботу Associated Press.

В числе погибших - шесть человек, которые были на борту самолета, и один находившийся на земле. Еще 19 человек пострадали.

Уточняется, что на самолете находились граждане Мексики. На борту находились девочка, только что прошедшая курс лечения в больнице, ее мать и четверо медицинских работников.

Ранее сообщалось, что на месте крушения возник пожар, был поврежден газопровод, что способствовало распространению огня.