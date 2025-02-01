Самолет санитарной авиации рухнул на жилой массив в Филадельфии

На борту находились шесть человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Небольшой самолет санитарной авиации LEAR-55, на борту которого находилось шесть человек, включая членов экипажа, упал на жилой массив в городе Филадельфия американского штата Пенсильвания, сообщил телеканал CBS.

По данным телеканала Fox News, на месте крушения возник пожар, поврежден газопровод, что усугубило распространения огня на жилые дома. По данным телеканала, самолет пропал с экранов радаров через 30 секунд после взлета.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро написал в социальной сети Х, что проинформирован о происшествии, побеседовал с мэром Филадельфии и обещал выделить соответствующие ресурсы для помощи.