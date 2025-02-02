В Иране представили новые образцы вооружений

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье продемонстрировал новую баллистическую ракету "Этемад" и систему ПВО "Бавар 373" президенту страны Масуду Пезешкиану, сообщает Tasnim.

Согласно данным агентства, новая система ПВО имеет радиус действия до 300 км, способна отслеживать 60 целей и работать с шестью целями одновременно.

Презентация прошла на выставке Аэрокосмической организации при министерстве обороны Ирана.

Ранее на этой неделе Иран продемонстрировал съемки с подземной базы крылатых ракет, а также представил ракету "Кадр 380", которая способна поражать цели на дистанциях, превышающих 1 000 км, при том, что для управления ей необходим лишь один человек.

В январе Корпус стражей Исламской революции сообщил о двух подземных военных базах, одна из них обеспечивает потребности ВМС. Кроме того, был представлен сверхтяжелый беспилотник "Газа", способный нести до 13 боезарядов на дальность до 4 тыс. км.

Презентации проходят в преддверие очередной годовщины Исламской революции 1979 года, которая отмечается в Иране 10 февраля.