Поиск

Володин прибыл с официальным визитом в Индию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы РФ, возглавляемая председателем Вячеславом Володиным, прибыла в воскресенье с официальным визитом в Индию, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В думской пресс-службе отметили, что в Нью-Дели планируется обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В составе делегации: заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова.

Запланированы встречи спикера Госдумы с руководством республики и посещение обеих палат парламента Индии.

Ранее Володин анонсировал визит в своем телеграм-канале.

"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Председатель Госдумы уточнил, что планируется посетить Нью-Дели, а "завтра запланированы важные встречи и переговоры".

"Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - добавил спикер.

Он назвал Индию стратегическим партнером России - "с ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества".

"Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.

Последний официальный визит в Индию делегации Госдумы во главе с председателем состоялся в декабре 2018 года. Тогда Володин со спикером Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан провели пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.

Следующая очная встреча с коллегами из Индии состоялась летом 2024 года на полях Х Парламентского форума БРИКС, где Володин и спикер Народной палаты Ом Бирла обсудили ряд вопросов, касающихся активизации межпарламентского диалога.

Леонид Слуцкий Максим Топилин Новые люди Индия Володин БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция в Тбилиси не позволила оппозиции перекрыть центральную автомагистраль города

Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Несколько арабских стран отвергли идею Трампа о перемещении жителей Газы

Израиль освободил свыше 180 палестинских заключенных

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });