Володин прибыл с официальным визитом в Индию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы РФ, возглавляемая председателем Вячеславом Володиным, прибыла в воскресенье с официальным визитом в Индию, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В думской пресс-службе отметили, что в Нью-Дели планируется обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В составе делегации: заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова.

Запланированы встречи спикера Госдумы с руководством республики и посещение обеих палат парламента Индии.

Ранее Володин анонсировал визит в своем телеграм-канале.

"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Председатель Госдумы уточнил, что планируется посетить Нью-Дели, а "завтра запланированы важные встречи и переговоры".

"Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - добавил спикер.

Он назвал Индию стратегическим партнером России - "с ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества".

"Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.

Последний официальный визит в Индию делегации Госдумы во главе с председателем состоялся в декабре 2018 года. Тогда Володин со спикером Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан провели пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.

Следующая очная встреча с коллегами из Индии состоялась летом 2024 года на полях Х Парламентского форума БРИКС, где Володин и спикер Народной палаты Ом Бирла обсудили ряд вопросов, касающихся активизации межпарламентского диалога.