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Полиция в Тбилиси под подписку освободила из заключения лидера оппозиции Нику Мелия

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия был освобожден под подписку после задержания полицией в воскресенье на акции у торгового центра "Тбилиси молл". Мелия был задержан за административное правонарушение.

Мелия заявил журналистам, что во время задержания он подвергся физическому насилию со стороны полицейского.

"В отделении полиции меня, сидящего на стуле в наручниках, пинал ногами полицейский, но, конечно же, эта оперативная видеозапись не попадет в СМИ", - сказал Мелия.

Накануне несколько сотен сторонников оппозиции собрались у въезда в Тбилиси с намерением перекрыть центральную автомагистраль, но сделать это не смогли из-за превосходящих полицейских сил.

В ходе противостояния полицейские задержали нескольких участников акции (по информации оппозиционных телеканалов более 20 человек - ИФ), в их числе и Мелия.

Тбилиси Ника Мелия Коалиция за перемены
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