Полиция в Тбилиси не позволила оппозиции перекрыть центральную автомагистраль города

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции собрались в воскресенье у здания торгового центра "Тбилиси молл" с намерением перекрыть центральную автомагистраль столицы, передает корреспондент "Интерфакса".

По его словам, пока полицейские не позволяют участникам акции протеста перейти на проезжую часть.

Ранее лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться у въезда в Тбилиси и в рамках акции протеста перекрыть въезд и выезд из города. Они назвали акцию борьбой "за демократию, освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов".

МВД Грузии в воскресенье распространило заявление, которым предупредило оппозиционеров, что перекрытие автомагистрали, имеющей международное значение, является уголовным преступлением и к нарушителям будут применены соответствующие действия в рамках закона.