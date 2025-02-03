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В США начали поднимать из реки Потомак обломки самолета American Airlines

В США начали поднимать из реки Потомак обломки самолета American Airlines
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экстренные службы приступили к подъему со дна реки обломков самолета авиакомпании American Airlines, который на прошлой неделе столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, сообщает Associated Press (AP).

В работах участвуют более 300 сотрудников служб, две баржи ВМС, дайверы. При этом, по данным AP, при процедуре извлечения кусков лайнера действует строгий протокол: если найдено тело погибшего, обломки перестают перемещать, приоритетом остается возвращение останков жертв.

На данный момент спасатели отыскали и опознали 55 из 67 погибших.

В итоге, все что осталось от самолета и вертолета, должны погрузить на грузовики с безбортовыми платформами и доставить в ангар для изучения. Обычно на расследование причин катастрофы уходит год или больше; но предварительный отчет должны представить в течение 30 дней, отмечает AP.

Следователи ранее зарегистрировали несовпадения в данных – с бортовых самописцев лайнера и из диспетчерской вышки – о высоте полета самолета и вертолета в момент столкновения. Следствие надеется, что расшифровка "черных ящиков" с вертолета позволит установить более точную картину произошедшего.

Агентство напоминает, что это самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в США с 2001 года.

30 января произошло столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борту разбившегося авиалайнера находились соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Впоследствии посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах.

Хроника 30 января – 03 февраля 2025 годаАвиакатастрофа в Вашингтоне
США American Airlines
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