American Airlines отозвала прогноз на 2025 год из-за неопределенности в экономике

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines Group отозвала прогноз на 2025 год в связи с экономической неопределенностью, сказывающейся на спросе на авиаперевозки внутри США.

Этот фактор, наряду с январской катастрофой самолета компании, негативно отразился на показателях American Airlines в первом квартале 2025 года.

В январе-марте перевозчик получил чистый убыток в размере $473 млн, или $0,72 на акцию. Годом ранее убыток составил $312 млн, или $0,48 на акцию.

Убыток без учета разовых факторов вырос до $0,59 с $0,34, но оказался ниже среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов в $0,7 на акцию.

Квартальная выручка American Airlines уменьшилась до $12,55 млрд с $12,57 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя был на уровне $12,54 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в первом квартале составила 80,6% по сравнению с 81,5% годом ранее.

Во втором квартале компания рассчитывает получить скорректированную прибыль в $0,5-1 на акцию. Она планирует опубликовать новый годовой прогноз, когда "экономическая ситуация прояснится".

В январе, еще до аварии ее самолета, American Airlines прогнозировала годовую скорректированную прибыль в $1,7-2,7 на акцию.

С начала 2025 года капитализация American Airlines снизилась на 46,5%.