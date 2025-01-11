Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в субботу объявила о намерении возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае избрания на пост канцлера, сообщает агентство ЭФЭ.

"Говоря об энергетической политике Вайдель (...) заявила, что поставки российского газа по газопроводу "Северный поток", выведенному из строя в результате теракта в 2022 году, будут возобновлены", - информирует агентство.

Кроме того, Вайдель объявила, что АдГ в случае прихода к власти прекратит программы по борьбе с изменениями климата, а также заявила о намерении "снести все ветряные мельницы".

Ранее в субботу члены АдГ единогласно утвердили Вайдель, являющуюся председателем партии, кандидатом в канцлеры ФРГ.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля, на семь месяцев раньше срока. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".

По данным агентства Associated Press, опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что электорат отдает предпочтение ХДС и Мерцу с 30% поддержки. "Альтернатива для Германии" - на втором месте по популярности с 20% рейтинга. Отдать голос за СДПГ выражали готовность 14 - 17% опрошенных.