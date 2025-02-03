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Трамп заявил о значительном продвижении вперед по теме России и Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он сейчас работает над соглашением по решению кризиса на Украине и что Вашингтон уже достиг успехов в этом направлении.

"Мы значительно продвинулись вперед по теме России и Украины", - цитирует Bloomberg слова президента.

"Трамп сказал, что США хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине", - добавляет агентство.

"Я хочу иметь гарантии в отношении редкоземельных металлов. Мы вложили в них сотни миллиардов долларов, а у них много металлов", - заявил он журналистам.

"Мы хотим получить в качестве обеспечения за то, что мы даем Украине, металлы и другие вещи", - пояснил он.

Ранее в феврале спецпосланник американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что скорейшее завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе и США. "Добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет", - добавил он.

При этом спецпосланник добавил, что решение о возможных дополнительных санкциях в отношении РФ для достижения прогресса в украинском вопросе "остается за президентом Трампом".

Позднее Трамп сказал, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".

"У нас идут очень серьезные обсуждения с Россией", - отметил он, не уточнив, на каком уровне проходят эти контакты.

США Украина Дональд Трамп
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