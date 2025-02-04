Глава Евросовета заявил о готовности искать решения спорных вопросов с США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Разногласия между США и Евросоюза по торговым и иным вопросам - нормальное явление, и следует пытаться их решить, заявил в ночь на вторник председатель Совета ЕС Антониу Кошта.

"Проблемы между друзьями - это нормально. Мы будем заниматься этими проблемами, искать решения", - заявил он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров ЕС.

При этом Кошта отметил, что Евросоюз в этом диалоге не будет забывать о своих интересах и ценностях.

Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что готова быстро приступить к решению спорных вопросов с Вашингтоном.

"Но если против нас будут принимать какие-то меры, то мы будет решительно отвечать", - сказала она.