Трамп считает, что ЕС заинтересован в соглашении с США по торговле

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз хотел бы заключить новые договоренности с США в сфере торговли, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Думаю, они хотят договориться с нами. Все этого хотят", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о его планах о пошлинах в отношении ЕС.

"Мы, со своей стороны, лишь хотим заключить сделку на справедливых условиях", - добавил Трамп, вновь обвинив Брюссель в нежелании допускать на свой рынок американские автомобили, агропродукцию и другие товары.

"Многие так называемые союзники на деле обходятся с нами не очень хорошо", - добавил американский лидер.

При этом он пригрозил сильными пошлинами Дании в случае, если не сможет с ней прийти к договоренностям по Гренландии. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы увидеть этот принадлежащий Дании остров в составе США.