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Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп связал военную помощь Киеву с поставками Украиной редкоземельных элементов. "Я хочу обеспечить безопасность в области редкоземельных элементов", - сказал он.

- Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании выступили против планов Трампа выселить палестинцев из сектора Газа. Ближний Восток уже "обременен самым большим количеством перемещенных лиц и беженцев в мире", говорится в письме министров американскому коллеге Марко Рубио.

- Иран ускоряет разработку ядерного оружия, пишет The New York Times. "Иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше", - говорится в публикации.

- Марко Рубио стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Американский госсекретарь заявил, что USAID не считается с национальными интересами Штатов. "По сути, они превратились в агентство, которое считает, что они даже не являются правительственным учреждением США, что они - глобальная благотворительная организация", - сказал Рубио.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской ракеты большой дальности "Нептун" над Азовским морем.

- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что США приостановят на 30 дней введение пошлин на канадские товары. За это Оттава реализует план по защите границы между странами стоимостью 1,3 млрд канадский долларов ($0,9 млрд - ИФ).

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