Бывший генсек НАТО Столтенберг стал министром финансов Норвегии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен министром финансов Норвегии в рамках правительственной реформы, сообщил финский портал телерадиовещания со ссылкой на СМИ Норвегии.

65-летний Столтенберг был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 годах и 2005-2013 годах. Он представляет Норвежскую лейбористскую партию.

Двухпартийное правительство Норвегии было распущено на прошлой неделе, когда Центристская партия меньшинства вышла из коалиции с Лейбористской партией. Причиной отставки стали разногласия по энергетической политике.

Правительство Йонаса Гара Стёре находится у власти с октября 2021 года. Выборы в парламент Норвегии пройдут в сентябре.