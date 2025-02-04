В Швеции произошла стрельба в школе для взрослых

Пострадали, по предварительным данным, пять человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В шведском городе Эребру проходит полицейская операция в связи со стрельбой в школе для взрослых, известно о пяти пострадавших, сообщает Aftonbladet со ссылкой на представителя городской полиции.

Четверо пострадавших доставлены в университетскую больницу. Об их состоянии и о пятом раненом ничего не сообщается.

Полицейская тревога в Эребру была объявлена в 12:33 по местному времени (14:33 по Москве). По состоянию на 14:45 экстренные служба продолжали работать в школе, а горожан призывали не приближаться к району, где находится школа.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что правительство следит за развитием событий.

По данным газеты Expressen, подозреваемый в стрельбе в школе покончил с собой.

"Речь идет о покушении на убийство, поджоге и преступлении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах", - сообщает телевидение SVT.

По данным СМИ, стрельба велась с использованием автоматического огнестрельного оружия, люди оказались в ловушке внутри школы.

"Мы не можем выйти на улицу, это слишком опасно. Мы слышали несколько выстрелов снаружи", - сказал источник Aftonbladet.