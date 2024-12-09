Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Минсельхоз США будет проверять молоко на птичий грипп

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства США (USDA) будет проверять молоко на наличие птичьего гриппа, чтобы лучше отслеживать распространение вируса среди молочных коров, сообщает сайт ведомства.

Проверка будет проводиться в рамках Национальной стратегии тестирования молока (NMTS), основанной на мерах, принятых USDA совместно с другими ведомствами после вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, выявленной в марте 2024 года.

Выпущенный USDA приказ предусматривает сбор и передачу министерству образцов непастеризованного молока для проверки. Тестирование начнется с 16 декабря в шести штатах - Калифорнии, Колорадо, Мичигане, Миссисипи, Орегоне и Пенсильвании.

С апреля 2024 года власти США выявили 58 случаев заражения людей птичьим гриппом в результате контактов с домашней птицей и молочными коровами, напомнил Минсельхоз.

Минсельхоз США USDA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Смена власти в Сирии

США могут исключить пришедшую к власти в Сирии группировку из списка террористических

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российский морской регистр судоходства подал в суд ЕС иск о снятии санкций

Смена власти в Сирии

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак
Смена власти в Сирии

Директор СВР сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Лукашенко помиловал еще 29 осужденных за экстремизм

Лидеру боснийских сербов проводят операцию в Белграде

Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии56 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });