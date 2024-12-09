Минсельхоз США будет проверять молоко на птичий грипп

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства США (USDA) будет проверять молоко на наличие птичьего гриппа, чтобы лучше отслеживать распространение вируса среди молочных коров, сообщает сайт ведомства.

Проверка будет проводиться в рамках Национальной стратегии тестирования молока (NMTS), основанной на мерах, принятых USDA совместно с другими ведомствами после вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, выявленной в марте 2024 года.

Выпущенный USDA приказ предусматривает сбор и передачу министерству образцов непастеризованного молока для проверки. Тестирование начнется с 16 декабря в шести штатах - Калифорнии, Колорадо, Мичигане, Миссисипи, Орегоне и Пенсильвании.

С апреля 2024 года власти США выявили 58 случаев заражения людей птичьим гриппом в результате контактов с домашней птицей и молочными коровами, напомнил Минсельхоз.