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В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В больнице американского штата Луизиана скончался пациент, госпитализированный в критическом состоянии с тяжелой формой птичьего гриппа, сообщают СМИ.

В сообщениях подчеркивается, что это стало первым в США случаем смерти человека от вируса птичьего гриппа H5N1.

Скончавшийся был старше 65 лет. Он заразился птичьим гриппом в результате контактов с домашними и дикими птицами.

The Hill обращает внимание, что новость о смерти пациента появилась после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили в прошлом месяце, что вирус у пациента из Луизианы мутировал, что сделало его более заразным.

Издание отмечает, что в США зарегистрировано не менее 66 случаев заражения людей вирусом H5N1. Все они, за исключением случая в Луизиане, были легкими - с респираторными симптомами или конъюнктивитом. Большинство случаев были вызваны контактами со скотом или птицей.

Луизиана США
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